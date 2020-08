Fall Guys e la guerra dei brand, dopo Ninja ora è un'azienda di bidet a volere una propria skin in-game (Di sabato 22 agosto 2020) Qualche giorno fa, Mediatonic ha deciso di sfruttare l'immenso successo del loro titolo, Fall Guys, chiamando a raccolta tutti i "brand" e le personalità di internet per un contest molto speciale: chi avrebbe donato l'importo più elevato all'associazione no-profit Special Effect, avrebbe avuto la possibilità di inserire una propria skin all'interno del gioco.Ovviamente, considerando la popolarità di Fall Guys, una propria skin in-game si traduce in tanta pubblicità con poco sforzo. E, guarda caso, in tempo zero i primi brand hanno iniziato a sparare le proprie cifre.Non solo aziende e altri sviluppatori videoludici hanno partecipato a questa sfida: anche alcune ... Leggi su eurogamer

