Decreto rilancio | nuovi chiarimenti delle Entrate

I chiarimenti dell'Agenzia sul Decreto rilancioNiente saldo IRAP per gli enti non commercialiAmbito soggettivo del contributo a Fondo perdutoPulizia impianti di condizionamento e bonus sanificazioneSospensioni, pagamenti, rateizzi e accertamenti fiscaliCredito d'imposta per gli investimenti pubblicitariI chiarimenti dell'Agenzia sul Decreto rilancioTorna su Arriva in un periodo di vacanze la corposa circolare n. 25 del 20 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) che in 72 pagine fornisce importanti chiarimenti sulle norme più complesse del Decreto rilancio che, neanche a dirlo, sono quelle di natura fiscale. Senza scendere troppo nel dettaglio, vediamo gli argomenti di maggiore ...

