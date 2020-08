Dai “No Vax” ai “No Mask”, i complottisti di mezza Europa uniti sul coronovirus (Di venerdì 21 agosto 2020) Stop alle danze. Io ballo da sola. La movida imbavagliata. Il Sud si sta ammalando e il Nord non guarisce. La Sicilia in testa all’aumento dei contagi, per la maggioranza dovuti agli sbarchi dei migranti, strappa il primato alla Lombardia. L’Italia capovolta e ricomincia lo show delle mascherine, si sfila dalle 18 in poi, belle, brutte, quelle a becco e quelle inutili. E mentre si cerca il “paziente uno” a Panarea, un fazzoletto di roccia vulcanica di appena 3 chilometri e mezzo nel resto d’Europa la minoranza di “complottisti” si infoltisce e avanza, creando onde di ribellione. Sono quelli che si oppongono alla incessante diramazione urbi et orbi di bollettini di ‘guerra’ con la conta di malati e morti (Thanatos). E, a mo’ di santoni, fanno appello alle forze della pulsione alla vita (Eros) ... Leggi su ilfattoquotidiano

giorgio_gori : ...come confido che tanti siano i #No al taglio dei parlamentari voluto dai populisti e a cui il Pd, dopo 3 voti co… - LiciaRonzulli : Zio Nino. 85 anni. Pelle bruciata dal sole e la fatica raccontata dai segni delle mani. Instancabile lavoratore. L… - fattoquotidiano : SPALLATA, CHE CILECCA Il giorno delle dimissioni di Conte inanella solo faccette. Da lì non ne ha più indovinata un… - maurorizzi_mr : @floriesse Scusa diversamente intelligente, ma di che karma parli, è stato contagiato Briatore? No, delle persone c… - Frances25551623 : RT @yourgoo: @stopconinomi Dillo a me. Ereditata dai geni di mia madre. Un giorno si e uno no. La morte in pratica... -

Ultime Notizie dalla rete : Dai “No Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep