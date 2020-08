Monica Setta su Tiberio Timperi: “Non siamo diventati amici” (Di giovedì 20 agosto 2020) Monica Setta è stata riconfermata alla conduzione di Unomattina in famiglia a fianco di Tiberio Timperi. La decisione è figlia di una stagione molto positiva, che ha premiato la coppia di conduttori con ottimi ascolti. Nonostante questo risultato, la giornalista ha confessato di non essere diventata amica di Tiberio Timperi: “A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici – ha raccontato in un’intervista al settimanale Vero – non ho neanche il suo cellulare né ci seguiamo sui social”. Il successo di ascolti Per Monica Setta, la conduzione di Unomattina in famiglia rappresentava il ritorno su Rai 1 dopo tanti anni. ... Leggi su thesocialpost

