“Ma non ti vergogni!?”. Sonia Bruganelli ci ricasca e la rabbia degli utenti esplode: nessuno la salva (Di giovedì 20 agosto 2020) Ormai è diventata una consuetudine: Sonia Bruganelli nuovamente massacrata sui social network. Ogni volta che decide di postare un’immagine sui social, i suoi follower trovano sempre qualcosa di negativo ed è successo anche nelle ultime ore, quando ha deciso di fotografare uno strumento in particolare. Durante il buongiorno ai suoi utenti, ha fatto vedere una tazza di caffè. Fin qui nulla da dire, ma è ciò che si trovava al fianco della tazza ad aver creato una marea di polemiche. Ha infatti fatto vedere a tutti il test rapido per il coronavirus ed ha anche mostrato il risultato dello stesso. Lo strumento messo in mostra dalla moglie del conduttore Paolo Bonolis è stato presumibilmente utilizzato da lei stessa e riporta un esito che non è valido. Dunque, occorrerebbe ripetere il ... Leggi su caffeinamagazine

