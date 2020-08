Doom Eternal su Game Boy? Possibile (o quasi) con i nuovi e spettacolari filtri grafici (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Doom Eternal ha ricevuto un nuovo aggiornamento, il quale vi permetterà di affrontare demoni e creature infernali con un tocco di colore diverso dal solito.La patch ha infatti introdotto una serie di nuovi filtri grafici, per rendere le vostre scorribande ancora più belle da vedere...o più brutte, a seconda del vostro livello di gradimento. Alcune di queste nuove modalità di rendering sono classiche e semplici, come la modalità bianco/nero e quelle leggermente retro con qualche colore più vibrante del solito.Tuttavia la vera chicca del pacchetto è sicuramente la modalità "Retro Handheld", la quale trasforma l'intera visuale in una pixellosa scala di verde, che riporta alla mente l'iconico schermo dell'originale ... Leggi su eurogamer

Lo sparatutto di id Software cambia faccia con nuove modalità di visualizzazione fuori di testa.

