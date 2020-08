Disservizio per Gmail e altri servizi Google, come Foto e Drive: impossibile caricare file allegati (Di giovedì 20 agosto 2020) Disservizio per Gmail e altri servizi Google, come Foto e Drive: gli utenti di diversi Paesi segnalano problemi con il caricamento di allegati. Si riscontra un lungo processo di caricamento se si cerca di caricare/allegare un file, e si riceve un messaggio di errore (“Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate“).“Gmail Down” è in tendenza su Twitter con diverse segnalazione degli utenti durante l’utilizzo del proprio account. Numerose le segnalazioni soprattutto nell’ultima ora, sul sito DownDetector.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

delnar : @TIM4UStefano ciao Stefano. Pensi che sia normale tutta questa attesa per inserire un cellulare? È inspiegabile e d… - Emiliano_IFNweb : Che pena @WindTreOfficial 7 giorni per non risolvere un disservizio e chiamando il #159 un operatore costernato mi… - Emiliano_IFNweb : @WindTreOfficial non c'è modo di parlare con qualcuno che non sia un povero cristo del call center in Romania per c… - demodoxalogia : tuttavia le deliziose policy di maltrattamento del cliente ;) per dire di @AmazonHelp: ma come parla 'l'azienda più… - dinocross82 : @TIM_Official @TIM4UStefano @TIM4UGiulia finalmente il mio ultimo giorno di vacanza... Ringrazio Tim per il servizi… -