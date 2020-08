Bayern Monaco, Gnabry ammette: “Fortunati a non subire gol all’inizio. E in avanti siamo stati pratici” (Di giovedì 20 agosto 2020) Grande protagonista della semifinale disputata nella notte contro il Lione, Serge Gnabry, autore di una doppietta, ha parlato della vittoria del suo Bayern Monaco contro i francesi che è valsa l'accesso alla finale di Champions League di domenica contro il Paris Saint-Germain.Gnabry: "Fortunati all'inizio e pratici in attacco"caption id="attachment 1009413" align="alignnone" width="821" Gnabry (getty images)/captionNon fa giri di parole l'attaccante protagonista di due gol su tre del Bayern Monaco e ai microfoni di DAZN, come riporta Goal, ammette quel pizzico di fortuna soprattutto nelle battute iniziali: "siamo stati fortunati, specialmente nella fase iniziale", ha detto Gnabry. "Il Lione ha ... Leggi su itasportpress

