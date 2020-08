Selvaggia Lucarelli al veleno su Andrea Damante e Ignazio Moser: “Due geni…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante e Ignazio Moser Qualche ora fa Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio pungente su due ragazzi che stanno infiammando l’estate 2020 a causa delle loro divergenze amorose. Stiamo parlando di Andrea Damante, in crisi con la sua Giulia De Lellis e Ignazio Moser, anch’esso distante da Cecilia Rodriguez. I due sono molto amici e al momento insieme ad altri si stanno rilassando in Sardegna. In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne sta lavorando come dj in un locale, ed al suo fianco è sempre presente l’ex ciclista trentino. Ciò che la giudice di Ballando con le Stelle ha notato è il fatto che ... Leggi su kontrokultura

