Nel Pd si allarga il fronte di chi vuole il congresso (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Ieri era stato l'ex presidente del partito a ‘suggerire' al segretario di “tornare alla normalità” e di indire un congresso per discutere della linea politica; ad iniziare dall'alleanza con il Movimento 5 stelle, per arrivare alla legge elettorale e al voto al referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Oggi il fronte si allarga, e sulla linea espressa da Matteo Orfini si schierano altri due dem di primo piano, vicinissimi anche loro a Matteo Renzi, quando l'ex leader dem era ancora a largo del Nazareno e non aveva ancora fondato Italia viva: il capogruppo in Senato, Andrea Marcucci, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. All'Avvenire, Marcucci ricorda che prima della pandemia “Zingaretti aveva posto il tema di un congresso tematico sulle idee. Penso ... Leggi su agi

