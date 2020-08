Microsoft annuncia l’addio a Internet Explorer ed Edge Legacy (Di mercoledì 19 agosto 2020) Microsoft delinea la sua linea temporale di fine vita per Internet Explorer 11 e Microsoft Edge Legacy Il sito ANDROID ABA da sempre grande fonte di ispirazione e contenitore di risorse tecnologiche affidabili ci regala questa inattesa quanto gradita novità. Una notizia fresca direttamente dalla Silicon Valley riguardante in particolare Microsoft. Riportiamo l’articolo integrale. E’ sempre stato il browser più odiato di tutti i tempi ma chi ha scoperto Internet fin dai primi giorni della sua esistenza non può negare di averlo utilizzato almeno una volta nella vita. Stiamo parlando proprio di lui, Internet Explorer, il browser più lento e inaffidabile di sempre, colui ... Leggi su databaseitalia

