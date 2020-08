L’annuncio di Prada: niente più accessori con pelle di canguro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il gigante italiano della moda Prada ha annunciato che smetterà di usare la pelle di canguro per realizzare i suoi prodotti in pelle. Le case di moda, in particolare in Italia, preferiscono usare il canguro rispetto a mucche o capre perché è più forte. L’organizzazione per i diritti degli animali LAV ha guidato la battaglia per togliere l’animale dalla lista e Prada ha finalmente accolto la cosa. L’annuncio di Prada con comunicato ufficiale In una dichiarazione sul suo sito web , LAV ha scritto: “Dopo Diadora e Versace, anche il Gruppo Prada (Prada, MIU MIU, CHURCH’S, CAR SHOE) ha risposto al nostro appello a fermare l’uso della pelle di ... Leggi su kontrokultura

