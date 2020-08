Horizon Zero Dawn PC: la patch 1.02 risolve alcuni problemi (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ora disponibile la patch 1.02 della versione PC di Horizon Zero Dawn. Ecco tutti i miglioramenti di questo aggiornamento Il lancio di Horizon Zero Dawn su PC non è stato dei migliori. Numerosi problemi affliggono il gioco, sia per quanto riguarda le prestazioni che per la stabilità generale del prodotto. Guerrilla Games però è al lavoro per risolvere la cosa e la patch 1.02 è il primo passo. Questo aggiornamento infatti migliora il V-sync, l’autosalvataggio, le animazioni facciali e molto altro. Ovviamente la strada è ancora lunga, ma la software house è a conoscenza dei problemi e ha promesso di investigare sugli errori per ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Horizon Zero Dawn #PC: la patch 1.02 risolve alcuni problemi #GuerrillaGames #HorizonZeroDawn #tuttotek - GamingKajedeh : Horizon Zero Dawn PC Indonesia Episode 15 - Gamelite : Horizon Zero Dawn: Arriva la patch 1.02 per risolvere i numerosi problemi su PC - - GiocareOra : Horizon: Zero Dawn PC patch 1.02 risolve crash e problemi grafici, ecco le note sulla patch - PlanetR7_ : Horizon Zero Dawn per PC, è arrivata la patch 1.02, fixati alcuni crash ed altri bug -