Dalla Sardegna a Roma: positiva una giovane di 20 anni, è ricoverata allo Spallanzani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dei 75 nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio il 30% proviene Dalla Sardegna. E’ ricoverata allo Spallanzani con polmonite da Covid anche una ragazza di 20 anni di Roma, rientrata Dalla Sardegna. La giovane, che è arrivata in Sardegna il 5 agosto scorso per una vacanza di una settimana, avrebbe frequentato diversi locali della movida con le sue amiche. Sempre allo Spallanzani sono in isolamento tre ragazzi che si trovavano in vacanza al Circeo. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, boom di nuovi casi, 75 nelle ultime ore: il 30% dei contagi viene Dalla Sardegna Coronavirus nel Lazio: il 30% dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

