Sabrina non si trova da 48 ore: la sua auto è stata ritrovata bruciata (Di martedì 18 agosto 2020) Sabrina Beccalli ha lasciato il figlio a casa di amici e poi ha fatto perdere le proprie tracce. La sorella ammette di temere il peggio, la donna era separata. In corso le ricerche, con l’impiego di droni ed elicotteri. Dopo il caso di Viviana Parisi, la dj siciliana trovata senza vita dieci giorni fa, ora … L'articolo Sabrina non si trova da 48 ore: la sua auto è stata ritrovata bruciata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Da 72 ore non si hanno notizie di Sabrina Beccalli, 39 anni. La sua vettura rinvenuta carbonizzata. 50 uomini impie…