Nulla è più difficile che fidarsi di qualcuno (Di martedì 18 agosto 2020) “La verità è che non ti fidi di me”, una frase che, quando è pronunciata da qualcuno che amiamo, ferisce più di un macigno posizionato all’altezza del cuore, così tremendamente vera che fa paura. Una frase che nasconde il torto più grande che possiamo fare alla relazione che stiamo vivendo, che si tratti di un’amicizia o di un amore, quello di non fidarci delle persone che ci circondano. E ci vergogniamo, per aver pensato male, per aver gridato al complotto, solo per un fraintendimento, ma inevitabilmente la mente, ogni volta, viaggia verso destinazioni sconosciute. Come possiamo spiegare agli altri che se non ci fidiamo è solo perché hanno calpestato il nostro cuore? E non lo hanno fatto con delicatezza no, loro ci hanno camminato sopra, più e più volte, riducendolo in ... Leggi su dilei

