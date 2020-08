Lazio, Igli Tare ‘distrugge’ David Silva: “Rispetto per il calciatore, ma non per l’uomo…” (Di martedì 18 agosto 2020) Una nota brevissima – meno di un rigo, 20 parole circa – ma dal significato abbastanza eloquente. E pungente. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha praticamente ‘smontato’, ‘distrutto’, il centrocampista spagnolo ex Manchester City David Silva, vicinissimo al suo approdo in biancoceleste ma poi in direzione Real Sociedad, con la firma avvenuta nella serata di ieri. “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo“. Questa la dichiarazione di Tare al sito ufficiale del club che lascia poco spazio all’interpretazione. Calciomercato Lazio – Niente David ... Leggi su calcioweb.eu

