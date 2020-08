Autunno 2020, Rai 1 VS Canale 5: tutte le sfide sera per sera (Di lunedì 17 agosto 2020) Carlo Conti - Tale e Quale Show Palinsesti svelati, sfide lanciate. L’Autunno 2020 che attende Rai e Mediaset scalda, di fatto, già i motori, con Rai 1 e Canale 5 che affilano le armi per andare a contendersi il ‘trono’ di rete più seguita. Chi la spunterà? Ecco – salvo variazioni – tutte le sfide sera per sera tra le due ammiraglie. Lunedì: fiction VS GF Vip Saranno le repliche de Il Commissario Montalbano, in programma il 14 e 21 settembre, ad ‘inaugurare’ i lunedì sera di Rai 1. Poi due novità: dal 28 settembre Io ti Cercherò con Alessandro Gassman e dal 26 ottobre Gli Orologi del Diavolo con ... Leggi su davidemaggio

Linkiesta : Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché p… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, in due anni d’indagini 71 indagati e fascicoli sull’intera rete autostrale. In autunno la perizia su… - fattoquotidiano : COVID: MANCANO 2 MILA POSTI Terapie intensive: Regioni in ritardo per l’autunno [LEGGI] - MassimGiannini : RT @LaStampa: Paolo Vineis: «In autunno il rischio è dover affrontare un contagio diffuso. Bisogna accertarsi che il sistema di ospedali e… - MurielMuriella : Prima la guerra civile, poi il governo Draghi: in autunno il mondialismo darà l’assalto finale all’Italia -