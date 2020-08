Android, la condivisione file diventa semplice grazie a Nearby Sharing (Di lunedì 17 agosto 2020) Chi proviene dal mondo Apple sa già quanto sia semplice condividere file di qualsiasi tipo tra due smartphone vicini grazie ad AirDrop, una funzione invece purtroppo assente sugli smartphone Android. Almeno fino ad oggi. Sì perché pochi giorni fa, con un post ufficiale sul proprio blog, Google ha finalmente ufficializzato l’inizio della distribuzione di Nearby Sharing, una funzione del tutto simile, annunciata a più riprese negli scorsi mesi ma mai arrivata sugli smartphone del robottino verde. Il funzionamento, almeno stando a quanto descritto da Google, è davvero semplice, perché sostanzialmente, dopo aver scelto cosa condividere e con chi, la funzione gestirà tutto in autonomia. Nearby ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Android condivisione

Il Fatto Quotidiano

In ufficio l’azienda mette a disposizione tutto il necessario per svolgere il proprio lavoro: computer potenti, accesso a Internet, cuffie e webcam per videoconferenze. Non tutto va così bene quando s ...Dopo 7 anni dalla nascita di Telegram, finalmente nell’app di messaggistica di Pavel Durov arriva ufficialmente questa funzione ormai fondamentale: le videochiamate. Arrivate pochi giorni fa nella bui ...