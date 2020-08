Ferrari, Vettel: "Gara fortunata in stagione difficile, ma il mio parere non conta" (Di domenica 16 agosto 2020) MONTMELO' - "Cosa dovremo fare per migliorarci? Il mio parere non è più importante, penso. Questa stagione è molto complicata, la macchina è quella che è ma tutti dobbiamo rimanere uniti per provare a ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - giuseppeadurno : RT @giuseppeadurno: Sebastian Vettel, team radio inquietante: 'Fanc***, ve lo avevo detto', caos totale al muretto Ferrari - calciepugnii : RT @ansiogenaaf: “In Ferrari non funziona niente” E comunque io adesso mi aspetto le stesse critiche fatte a Seb Vettel, anche a Charles L… - TheResolutor : RT @Wolviesix: Comunque encomiabile e instancabile il soldato Vanzini che con Vettel quinto e Perez penalizzato di 5'' ipotizza un possibil… - GiuseppePeppeS : Tralasciando la macchina, in Ferrari mancano sviluppo strategie! Lo scorso anno andava in difesa sulla Mer Ora che… -