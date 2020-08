Discoteche chiuse in tutta Italia da lunedì 17 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Di fronte alla ripresa dei contagi e all’affollamento delle sale da ballo, il Governo – d’intesa con le Regioni – ha deciso di chiudere e le Discoteche e i locali da ballo fino al 7 settembre E’ terminata la riunione in videoconferenza tra governo e regioni. Confermata la chiusura delle Discoteche in tutta Italia: il governo, secondo quanto si apprende, stanzierà dei fondi a sostegno delle attività interessate. A preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, locali. Per questo il governo ha deciso di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.Vietato ballare anche in lidi, stabilimenti, spiagge libere e attrezzate, ... Leggi su udine20

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - skyqueen1991 : RT @NicolaRaiano: Il Governo ha deciso: chiuse le #discoteche in tutta Italia (che riceveranno aiuti dedicati). E poi, obbligo delle #masc… - PaoloX68 : RT @pirata_21: #Discoteche chiuse, #Salvini attacca il governo: «Follia prendersela con i ragazzi». Infatti è colpa degli adulti coglioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Incidente in autostrada a Palermo, traffico rallentato e lunghe code

19:38Coronavirus, il Governo ha deciso: "Discoteche chiuse in tutta Italia" 19:38Incidente in autostrada a Palermo, traffico rallentato e lunghe code 19:23Discoteche chiuse e mascherina obbligatoria d ...

Il Governo chiude la discoteche, ma la Regione Fvg si ribella: "Così non si risolve il problema dei contagi"

UDINE. Le discoteche e le sale da ballo di tutta Italia dovranno chiudere. È l’esito del confronto tra il Governo e le Regioni che si è tenuto nel pomeriggio di domenica 16 agosto. I gestori ...

19:38Coronavirus, il Governo ha deciso: "Discoteche chiuse in tutta Italia" 19:38Incidente in autostrada a Palermo, traffico rallentato e lunghe code 19:23Discoteche chiuse e mascherina obbligatoria d ...UDINE. Le discoteche e le sale da ballo di tutta Italia dovranno chiudere. È l’esito del confronto tra il Governo e le Regioni che si è tenuto nel pomeriggio di domenica 16 agosto. I gestori ...