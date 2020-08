Alberto Matano “trasparente”: la sorpresa su Instagram (Di domenica 16 agosto 2020) Alberto Matano ha appena postato un’immagine davvero singolare sul suo seguitissimo profilo Instagram. Vediamo insieme di cosa si tratta. Alberto Matano stupisce ancora. Il noto (ex) giornalista del Tg1 e conduttore de La vita in diretta ha appena postato una stranissima foto sul suo profilo Instagram, che lui stesso presenta così: “Ritratto nelle opere di … L'articolo Alberto Matano “trasparente”: la sorpresa su Instagram è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ivanacuscito72 : Confermiamo la sua professionalità e signorilità. Alberto Matano dopo il silenzio di questi mesi finalmente rispond… - infoitcultura : Alberto Matano parole dure contro Lorella Cuccarini: cosa ha detto - infoitcultura : Alberto Matano replica a Lorella Cuccarini: “Io maschilista? Si è sbagliata…” - infoitcultura : Alberto Matano replica a Lorella Cuccarini | “Io maschilista? Si è sbagliata…” - infoitcultura : Alberto Matano risponde alle accuse della collega Lorella Cuccarini “Io maschilista?” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Lorella Cuccarini reagisce su Instagram dopo la lunga intervista rilasciata da Alberto Matano in cui il giornalista ha smentito di fatto i contrasti a La Vita in Diretta. Lo show Rai si è concluso nel ...Lorella Cuccarini di recente ha dato il suo addio a “La Vita in Diretta”. La conduttrice ha anche pubblicato una lettera rivolta al suo collega Alberto Matano, che dopo un momento di silenzio ha decis ...