Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 09:10 (Di sabato 15 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata buon ferragosto da Francesco Vitale apriamo il coronavirus a 574 nuovi contagi 3 decessi in Italia nelle Ultime 24 ore lo metto più alto del 24 maggio in 252809 hanno contratto il virus in Lombardia o morto 97 nuovi casi Veneto prima regione per aumento di nuovi casi discoteche stretta di Ferragosto similia Romagna e Veneto da domani in vigore le ordinanze dei governatori numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza ordinaria obbligo di mascherina anche durante il ballo pena la chiusura immediata della struttura Bonacini Zaia i giovani che abbiamo responsabilità e pazienza non si possono applicare gli sforzi fatti finora il caso della DJ morta spunta l’ipotesi incidente suicidio per la morte di gioia nelle verifiche sull’auto si Cercano testimoni ... Leggi su romadailynews

