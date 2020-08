Lucio Dalla per Una Storia Da Cantare il 15 agosto con Il Volo, Gigi D’Alessio e molti altri ospiti (Di sabato 15 agosto 2020) Lucio Dalla è il protagonista del nuovo appuntamento con Una Storia Da Cantare, sabato 15 agosto, in prima serata su Rai 1. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, dall’Auditorium Rai di Napoli, presentano la serata in omaggio alla musica del grande Lucio Dalla e ripropongono alcune delle sue migliori canzoni. La vita e la carriera di Lucio Dalla rivivranno su Rai1 attraverso le parole e gli omaggi di alcuni personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che rileggeranno i suoi successi, da Caruso e L’Anno Che Verrà ad Attenti Al Lupo. La musica di Lucio Dalla è patrimonio dell'Italia ma troverà sazio su Rai1 anche la vita di Lucio, ... Leggi su optimagazine

Rinaldi_euro : “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà… - Einaudieditore : È mancata Franca Valeri, pochi giorni dopo il suo centesimo compleanno. Viene in mente quella che che scrisse… - 51rolando : RT @Rinaldi_euro: “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre v… - arwen0506 : RT @Rinaldi_euro: “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre v… - patripatty5 : RT @Rinaldi_euro: “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre v… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Dalla Laguna blu, Stardust o l’omaggio a Lucio Dalla? La tv del 15 agosto BergamoNews.it Come è morto Lucio Dalla?/ Otto anni fa fatale un infarto a Montreaux

Come è morto Lucio Dalla? A distanza di otto anni dalla sua scomparsa, il pubblico italiano non smette di porsi questa polverosa domanda. Dobbiamo tornare indietro fino all’1 marzo del 2012 per trovar ...

Una storia da cantare: speciale Lucio Dalla, stasera su Rai1 in replica

Torna stasera su Rai1, alle 21:25 in replica, Una storia da cantare, il programma, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che celebra i grandi artisti della musica: omaggio a Lucio Dalla. NOTIZ ...

Come è morto Lucio Dalla? A distanza di otto anni dalla sua scomparsa, il pubblico italiano non smette di porsi questa polverosa domanda. Dobbiamo tornare indietro fino all’1 marzo del 2012 per trovar ...Torna stasera su Rai1, alle 21:25 in replica, Una storia da cantare, il programma, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che celebra i grandi artisti della musica: omaggio a Lucio Dalla. NOTIZ ...