Una fetta di carne prende vita, il video fa un milione di views (Di venerdì 14 agosto 2020) Va a prendere la carne da mettere sul fuoco e nota che si muove come se avesse preso vita. Filma tutto, il video è da non crederci. Questo video è stato pubblicato da un internauta malese che non riusciva a credere ai suoi occhi: una bistecca che si muoveva e si contorceva sotto i suoi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

VitoeMarta : @BottaMktg si, adesso hanno l'assoluta certezza che una buona fetta della popolazione è assoggettata a qualunque ti… - nonlogia : Una fetta di prosciutto cotto è una nonstanza buia. - marekingu : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - PavoniMarco : RT @sano80: La sceneggiata di Epic che si fa paladina del popolo per avere un taglio delle commissioni è ridicola. Una strumentalizzazione… - frenciriku : Dai uniamoci tutti as aiutare una mega azienda che vuole la sua fetta di torta... Ridicoli mamma mia. Ci sta lottar… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fetta La prima iniziativa dei ristoratori: una fetta d'anguria brindisina gratis a tutti i clienti BrindisiOggi Come trovare e vendere prodotti online tra occasioni e opportunità

È difficile capire come trovare prodotti online che possano rappresentare un Hot Item, un qualcosa che tutti vorrebbero e per cui sarebbero disposti a pagare. Come effettuare quindi questa scelta in m ...

Turnazioni non pagate agli Scavi di Pompei, dipendenti in agitazione

Si prospettano giorni complicati sul fronte delle relazioni sindacali all’interno degli scavi di Pompei. Cisl, Unsa e Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione e riparte, dunque, la stagione dei con ...

È difficile capire come trovare prodotti online che possano rappresentare un Hot Item, un qualcosa che tutti vorrebbero e per cui sarebbero disposti a pagare. Come effettuare quindi questa scelta in m ...Si prospettano giorni complicati sul fronte delle relazioni sindacali all’interno degli scavi di Pompei. Cisl, Unsa e Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione e riparte, dunque, la stagione dei con ...