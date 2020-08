Spagna si prepara alla seconda ondata: chiuse discoteche e limiti orari ai bar (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – La Spagna appronta le nuove misure per far fronte alla seconda ondata di Covid-19, dal momento che i contagiati hanno già superato quota 3mila al giorno. Fra le 11 misure restrittive annunciate dal Ministro spagnolo della Sanità Salvador Illa, al termine di una riunione d’emergenza con le autonomie locali, la chiusura anticipata dei bar ed il blocco totale delle discoteche e dei locali notturni, un tema che si sta valutando anche in Italia da alcuni giorni. Prescrizioni più rigide anche sull’utilizzo delle bottiglie nei locali e su altre norme di comportamento. Il Ministro Illa ha poi raccomandato alla popolazione di limitare gli incontri ai gruppi più vicini, non superare un massimo di 10 persone e fare test frequenti in ... Leggi su quifinanza

chiara395 : *prepara le valigie per la Spagna* - Italiaracing : #F1, addio alla 'modalità qualifica' dei motori? La FIA prepara il divieto dopo il GP di Spagna di questo weekend… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Leclerc si prepara ad un'altra gara nella quale curare le gomme #SpanishGP - Giuliopalombi : RT @repubblica: ??Paesi a rischio, governo prepara ordinanza: tampone rapido a chi rientra da Grecia e Spagna, si studia quarantena per Croa… - AlfredoCavarra : Falsi #migranti: la regione Sicilia prepara misure restrittive per chi torna da #Malta #spagna #grecia quelli dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna prepara Spagna si prepara alla seconda ondata: chiuse discoteche e limiti orari ai bar Il Messaggero Tamponi per chi rientra in Piemonte da Grecia, Malta, Spagna e Croazia: ecco le indicazioni dell’Asl di Novara

Tamponi o test sierologici per chi rientra in Piemonte da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: lo stabilisce l’ordinanza del Ministero della salute firmata lo scorso 12 agosto, una misura valida su tutto ...

Spagna si prepara alla seconda ondata: chiuse discoteche e limiti orari ai bar

(Teleborsa) - La Spagna appronta le nuove misure per far fronte alla seconda ondata di Covid-19, dal momento che i contagiati hanno già superato quota 3mila al giorno. Fra le 11 misure restrittive ann ...

Tamponi o test sierologici per chi rientra in Piemonte da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: lo stabilisce l’ordinanza del Ministero della salute firmata lo scorso 12 agosto, una misura valida su tutto ...(Teleborsa) - La Spagna appronta le nuove misure per far fronte alla seconda ondata di Covid-19, dal momento che i contagiati hanno già superato quota 3mila al giorno. Fra le 11 misure restrittive ann ...