Napoli, obiettivo Reguilon a sinistra (Di venerdì 14 agosto 2020) Da sogno a pista vera di mercato: anche il Napoli è rimasto affascinato dall'ottima annata disputata da Sergio Reguilon , diventato l'obiettivo numero uno per colmare la lacuna a sinistra diventata ... Leggi su quotidiano

news24_napoli : Dopo il ‘no’ per Meret, il Torino cambia obiettivo per la porta: tutto… - infoitsport : Roma, mezza squadra in uscita: tra i nomi in lista c'è un obiettivo di mercato del Napoli - infoitsport : Calciomercato Napoli, Reguilon obiettivo concreto: sfida a due top club - Partenope_cf : @sassyagron Obiettivo: Spammare l'account del Napoli con 'Lombardo sembri stanco' finché non mi blocca - news24_napoli : Calciomercato Milan – Obiettivo Milenkovic: sarà Paqueta la chiave? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli obiettivo Calciomercato Napoli: obiettivo Under per sostituire Callejon Calcio News 24 Napoli, obiettivo Reguilon a sinistra

Napoli, 14 agosto 2020 - Da sogno a pista vera di mercato: anche il Napoli è rimasto affascinato dall'ottima annata disputata da Sergio Reguilon, diventato l'obiettivo numero uno per colmare la lacuna ...

Napoli, dal Real Madrid il nuovo esterno

Dopo l’acquisto di Osimhen e il probabile addio di Arkadiusz Milik, un nuovo attaccante sarebbe finito nel mirino del Napoli di Gennaro Gattuso. Secondo Radio Marca, Aurelio De Laurentiis starebbe mon ...

Napoli, 14 agosto 2020 - Da sogno a pista vera di mercato: anche il Napoli è rimasto affascinato dall'ottima annata disputata da Sergio Reguilon, diventato l'obiettivo numero uno per colmare la lacuna ...Dopo l’acquisto di Osimhen e il probabile addio di Arkadiusz Milik, un nuovo attaccante sarebbe finito nel mirino del Napoli di Gennaro Gattuso. Secondo Radio Marca, Aurelio De Laurentiis starebbe mon ...