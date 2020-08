Coronavirus, contagi ancora in salita: è il numero più alto da due mesi (Di venerdì 14 agosto 2020) ancora un peggioramento della situazione per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, venerdì 14 agosto, nel nostro Paese si sono infatti registrati 574 nuovi casi di Covid-19. Nella giornata di ieri ce n’erano stati 523. Non si aveva un incremento così da alto da un bel po’, infatti soltanto il 24 giugno ci sono stati 577 infetti. Le regioni maggiormente colpite nelle ultime 24 ore sono state il Veneto e la Lombardia, rispettivamente con 127 e 97 contagiati. Dall’inizio della pandemia, nel nostro territorio ci sono state 252.809 persone che hanno contratto il virus. Per quanto riguarda i morti, oggi ce ne sono stati 3, in calo rispetto ai 6 di ieri. Soltanto due regioni sono state Covid-free, ovvero la Valle d’Aosta e il Molise. A comunicare questi dati ... Leggi su caffeinamagazine

