Chiara, superstite a Castelmagno: "Una curva e giù, l'auto è scivolata come sul ghiaccio" (Di venerdì 14 agosto 2020) “In una curva a sinistra l’auto, inspiegabilmente, non ha girato e siamo finiti giù”. Così la 17enne Chiara, una superstite dell’incidente di Castelmagno, racconta i terribili istanti in cui hanno perso la vita cinque giovanissimi: il conducente di 24 anni Marco Appendino, i fratelli Elia e Nicolò Martini di 14 e 17 anni, Camilla Bessone (16 anni) e Samuele Gribaudo (14)-A riportare le diChiarazioni rilasciate da Chiara agli inquirenti è l’Ansa. “L’auto ha preso la curva a sinistra troppo larga ed è scivolata giù, come se ci fosse del ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Chiara, superstite a Castelmagno: 'Una curva e giù, l'auto è scivolata come sul ghiaccio' - HuffPostItalia : Chiara, superstite a Castelmagno: 'Una curva e giù, l'auto è scivolata come sul ghiaccio' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara superstite Castelmagno, la ragazza superstite: «L’auto non ha girato, è andata dritta come sul ghiaccio» Corriere della Sera Forse già oggi l’autopsia su Marco Appendino, il ragazzo alla guida del Defender morto insieme ai suoi quattro amici

Tra i feriti il più grave è Marco M., 24 anni come il suo coetaneo Marco Appendino, che era alla guida del Defender ed è morto nell’incidente. Marco M. gli era accanto. Come altre due superstiti, Anna ...

"Alla curva l'auto non ha girato e siamo finiti giù": superstite racconta lo schianto a Castelmagno

Fuori la pioggia, leggera come lacrime, dentro solo silenzio e dolore. Nella Sala San Giovanni, dove c'era l'altare della chiesa di un tempo ora salone comunale polivalente, le bare dei ragazzi morti ...

Tra i feriti il più grave è Marco M., 24 anni come il suo coetaneo Marco Appendino, che era alla guida del Defender ed è morto nell’incidente. Marco M. gli era accanto. Come altre due superstiti, Anna ...Fuori la pioggia, leggera come lacrime, dentro solo silenzio e dolore. Nella Sala San Giovanni, dove c'era l'altare della chiesa di un tempo ora salone comunale polivalente, le bare dei ragazzi morti ...