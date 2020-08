Tracce di coronavirus nelle ali di pollo surgelate: scatta l’allarme in Cina (Di giovedì 13 agosto 2020) Tracce di coronavirus sono state scoperte in ali di pollo congelate importate dal Brasile in Cina. La denuncia arriva dalle autorità di Shenzhen, la città del sud del Paese in cui sono stati effettuati i test. Le confezioni sono state testate dalle autorità sanitarie locali nell’ambito degli screening di routine delle importazioni di cibo. Il governo locale di Shenzhen ha dichiarato che tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il lotto infetto sono state sottoposte a tamponi, così come i prodotti alimentari conservati vicino ad esso, con soli risultati negativi. Il giorno prima, i media statali cinesi avevano riferito che il coronavirus era stato trovato nella città orientale di Wuhu sulla confezione di gamberetti congelati importati ... Leggi su ilfattoquotidiano

