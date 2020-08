Shakhtar, Matvijenko: «Inter forte ma vogliamo la finale» (Di giovedì 13 agosto 2020) Matvijenko ha parlato in vista del match di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matvijenko, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in vista della semifinale di Europa League contro l’Inter. PARTITA – «Siamo di ottimo umore. Dopo la partita contro il Basilea abbiamo avuto un giorno di riposo, ci siamo riposati. Ora iniziamo a prepararci per l’Inter. Il nostro obiettivo rimane invariato: arrivare in finale». Inter – «Posso solo dire che abbiamo anche una squadra molto forte. Penso che possiamo giocare contro qualsiasi avversario». finale – «Abbiamo più ... Leggi su calcionews24

