Psg, Neymar MVP contro l’Atalanta ma… regala il premio a Choupo-Moting (Di giovedì 13 agosto 2020) La serata di Neymar si potrebbe sintetizzare con una frase: ha fatto tutto lui. Tutto o quasi... L'asso del Paris Saint-Germain è stato indubbiamente il protagonista della nottata di Champions League contro l'Atalanta. Qualche errore, non da lui, davanti alla porta, ma allo stesso tempo una prestazioni di altissimo livello caricandosi la squadra sulle spalle da solo, almeno fino all'ingresso in campo di Mbappé e Choupo-Moting. Nel finire della partita, infatti, sarà proprio l'attaccante neo entrato a prendersi la scena con il gol qualificazione un gol che gli vale anche un riconoscimento speciale...Neymar MVP ma regala il premio a Choupo-MotingIl 2-1 nei minuti finali vale il passaggio del Psg alla semifinale dove ... Leggi su itasportpress

MaxCallegari : Nota a margine (si fa per dire per il PSG perché vincere la #Champions giocando in 10 è dura): #Icardi apatico e ir… - pisto_gol : Mi dicono che c’è stato chi ha giudicato insufficiente-voto5- Neymar. Sulla stampa estera invece è stato votato MVP… - MaxCallegari : Pochi mesi fa anche solo giocarsi un quarto di #Champions alla pari ?? PSG era impensabile. #Neymar e #Mbappé formid… - barlumedisperan : @CucchiRiccardo Mettiamola così , il PSG con più qualità davanti ha vinto, ma l’Atalanta con Neymar e Mbappe avrebbe stravinto. - ItaSportPress : Psg, Neymar MVP contro l'Atalanta ma... regala il premio a Choupo-Moting - -