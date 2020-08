Giuffredi è anche l’agente di Veretout, e ribadisce: «Non va al Napoli, rimane alla Roma» (Di giovedì 13 agosto 2020) De nuevo tu. Il Napoli si imbatte ancora una volta in Mario Giuffredi agente di Hysaj, Mario Rui e anche di Veretout il centrocampista della Roma che Giuntoli e Gattuso hanno individuato come successore di allan che dovrebbe trasferirsi all’Everton per una cifra che al massimo potrà essere di 25 milioni. Oggi a Romagiallorossa è intervenuto Giuffredi che ha dichiarato: “Se Veretout può andare al Napoli? Assolutamente no, rimane alla Roma”. Dichiarazioni peraltro non nuove, lo aveva detto anche in precedenza. L'articolo Giuffredi è anche l’agente di ... Leggi su ilnapolista

