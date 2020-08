Benedetta Parodi consiglia il menu perfetto per Ferragosto (Di giovedì 13 agosto 2020) Benedetta Parodi ha deciso di pensare a un menu perfetto per il Ferragosto da condividere con le tante persone che la seguono. Ha proposto un menu davvero molto ricco: dalla semplice frisella di mare alle cozze fritte che non possono mancare. Ma c’è anche un ottimo primo piatto, la norma di mare. e poi c’è il polpo che non può mancare in estate. E che dire della lasagna estiva fatta con il pane carasau? Ci sono ricette per tutti i gusti nel menu che Benedetta Parodi ha pensato per il Ferragosto che sarà all’insegna della famiglia viste le norme da rispettare e il distanziamento imposto in Italia ancora per altre settimane. E allora non ci resta che fare la lista della ... Leggi su ultimenotizieflash

