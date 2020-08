Scozia, deraglia un treno, diversi feriti gravi. Media locali: “Morto il macchinista” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un treno è deragliato nel nord-est della Scozia vicino Stonehaven, nella contea di Aberdeen: la stampa locale parla di un morto, il macchinista della locomotiva, e diversi feriti gravi. Ma la Network Rail Scotland, che gestisce la tratta, dice che “è ancora troppo presto per confermare l’esatta natura e la severità dell’incidente”. Sono circa 30 i mezzi dei servizi di emergenza presenti sul posto, inclusa un’eliambulanza. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon parla di un incidente “estremamente grave”. Il convoglio, riferisce la Bbc, è formato da due locomotive e 4 vagoni. Fonti dell’azienda ferroviaria scozzese hanno detto alla PA Media che a causare il deragliamento del ... Leggi su ilfattoquotidiano

