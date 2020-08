Positivi al Covid in aumento anche a Bari, da fine luglio 21 nuovi casi. L'appello di Decaro: 'Vogliamo davvero tornare a chiudere tutto?' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono tornati ad aumentare anche a Bari i casi di cittadini Positivi al Covid: a dirlo è il sindaco Antonio Decaro, che con un post su Fb lancia l'invito ai cittadini a non abbandonare senso di ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Covid Covid, altri due positivi nel Valencia Il Messaggero Coronavirus: Fvg, 170 positivi e 9 nuovi contagi

(ANSA) - TRIESTE, 12 AGO - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 170 (sette più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 7 sono ...

Coronavirus, in Lombardia 102 nuovi contagi e nessun morto

Sono 102 i nuovi casi positivi di coronavirus, registrati in Lombardia (di cui 16 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Nessun dece ...

