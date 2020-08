Paura nel Duomo di Milano, nordafricano armato di coltello prende in ostaggio un vigilante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano, 12 ago – Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli trascorsi nel Duomo di Milano nel primo pomeriggio di oggi. Verso le 13 un uomo di origini nordafricane si è introdotto nella Cattedrale riuscendo ad eludere la sorveglianza, ha estratto un coltello e ha sequestrato una guardia giurata che si lavorava all’interno del luogo di culto. Dopo una breve trattativa le forze dell’ordine sono riuscite a distrarre l’uomo, disarmarlo e arrestarlo. Per una decina di minuti il Duomo è stato transennato, con le unità anti terrorismo pronte a irrompere, per scongiurare l’eventualità di un attentato. Sono in corso accertamenti sull’identità dello straniero e sulle motivazioni alla base del gesto. I fatti Tutto è iniziato ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : Paura al Duomo di Milano, uomo armato prende in ostaggio una guardia giurata #12agosto - carlakak : RT @stefanocasalec: Ovvio sono stati tutti presi in Contropiede a Oggi le altre forze Politiche non hanno idea di chi Candidare a Roma e cr… - FenomenaleB : @LegaSalvini @a_meluzzi Ma dai...e pensare che i sondaggi di sinistra vedono Conte al top dei consensi,continuate a… - bringtomeoned : L'ultima volta si è sfilato e mi é rimasto dentro, secondo me ce ne siamo accorti immediatamente e ovviamente abbia… - FINALED : RT @Agnese73186871: Ho sempre visto la solitudine come un vuoto nel quale avevo paura di precipitare. In realtà, si sta rivelando la più gr… -