Il Regno Unito è in recessione per la prima volta da 11 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Regno Unito è in recessione tecnica per la prima volta dal 2009. L’economia britannica è infatti in calo da due trimestri consecutivi. Nel periodo fra aprile e giugno il PIL del Regno Unito è crollato del 20,4 per cento Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Il Regno unito è in recessione per la prima volta da 11 anni Il Post Crollo record del Pil britannico, -20,4% nel secondo trimestre

AGI - L'economia della Gran Bretagna registra un crollo record del 20,4% congiunturale nel secondo trimestre, dopo il -2,2% dei primi tre mesi. Lo rileva l'ufficio nazionale di statistica. Gli analist ...

FitchRatings: calendario revisioni rating 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - Queste le date di pubblicazione della revisione del merito di credito dei principali Paesi da parte di FitchRatings: Irlanda 28 agosto Lussemburgo 4 s ...

