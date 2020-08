Il Real Madrid comunica ai giocatori che “non ci saranno acquisti sul mercato” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo quanto scrive Marca, in un discorso di fine stagione tenuto sabato a Valdebebas, il direttore generale del Real Madrid, José Angel Sanchez avrebbe comunicato alla squadra che quest’anno non ci saranno nuovi acquisti. Il motivo? La crisi da Covid. “Il direttore generale ha annunciato allo staff che “non ci saranno acquisti”. Una dichiarazione quanto innovativa, quella che dal club che comunica ai giocatori che non ci saranno investimenti sul mercato, fatta eccezione, ovviamente, per i giocatori in prestito che torneranno, come Lunin, Odegaard e forse Ceballos”. Il discorso di Sanchez si è concluso con un invito alla prudenza e alla ... Leggi su ilnapolista

JuventusTV : #Under19: i ?? gol più belli della stagione Aspettando la sfida di @UEFAYouthLeague in programma domenica contro i… - repubblica : Real Madrid, mercato al risparmio: 'Niente nuovi acquisti' - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Dylan_Dog_23 : La j*** smobilita, il Real Madrid non fa acquisti, ma #Messi viene all’Inter... ?? - ac_gianmarco : @FONTIANONIME1 In questi giorni vi state organizzando a chi la spara più grossa? Tra Ramsey al Real Madrid, Bonucci… -