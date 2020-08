Highlights Giorgi-Mertens 4-6, 2-6: Wta Praga 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il VIDEO degli scambi salenti del match fra Camila Giorgi ed Elise Mertens, valido per il secondo turno del Wta International di Praga 2020 e terminato 6-4, 6-2 in favore della giocatrice belga. L’azzurra ha provato ad imporre il proprio gioco offensivo, seppur l’avversaria sia stata abile a neutralizzare le sue offensive. Di seguito gli Highlights dell’incontro. Leggi su sportface

ASelekos : Fiona Ferro vs Camila Giorgi | 2020 Palermo Semifinal ???? @WTA Highlights via @YouTube ? - aostrovskiy3 : Fiona Ferro vs. Camila Giorgi | 2020 Palermo Semifinal | WTA Highlights - zazoomblog : Highlights Giorgi-Peterson 7-5 6-4 Wta Palermo 2020 (VIDEO) - #Highlights #Giorgi-Peterson #Palermo - sportface2016 : #WtaPalermo: il VIDEO degli HIGHLIGHTS di #GiorgiPeterson -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Giorgi VIDEO - HIGHLIGHTS GIORGI-MERTENS 4-6, 2-6: WTA PRAGA 2020 Sportface.it Highlights Giorgi-Ferro 6-2, 2-6, 5-7: semifinale Wta Palermo 2020 (VIDEO)

Il video degli scambi salienti del match fra Camila Giorgi e Fiona Ferro, valido per le semifinali del Wta International di Palermo 2020 e terminato con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5 in favore della g ...

Highlights Giorgi-Yastremska, Wta Palermo 2020 (VIDEO)

Una vittoria che ha dell’incredibile quella di Camila Giorgi, che al Wta Palermo 2020 batte dopo tre ore di gioco Dayana Yastremska in rimonta per 4-6 7-6(5) 6-3, guadagnandosi il diritto di disputare ...

Il video degli scambi salienti del match fra Camila Giorgi e Fiona Ferro, valido per le semifinali del Wta International di Palermo 2020 e terminato con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5 in favore della g ...Una vittoria che ha dell’incredibile quella di Camila Giorgi, che al Wta Palermo 2020 batte dopo tre ore di gioco Dayana Yastremska in rimonta per 4-6 7-6(5) 6-3, guadagnandosi il diritto di disputare ...