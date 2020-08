Gemelli siamesi su Real Time: orari, puntate e streaming (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gemelli siamesi è un programma tv della categoria Reality in programma oggi, mercoledì 27 maggio 2020, su Real Time. Racconta le vicende di fratellini uniti alla nascita e delle complicate vicende che cercano di culminare nell’intervento chirurgico di separazione, sempre estremamente difficile e delicato. Non va confuso con la storia di Rayenne e Djihene che è stata trattata in un episodio a parte. Gemelli siamesi – orari e Canale Gemelli siamesi va in onda in replica su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì dalle 21,20 alle 22,15 (primo episodio) e poi fino alle 23,10 (secondo episodio). Il programma infatti prevede due ... Leggi su ascoltitv

