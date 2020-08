Viviana Parisi autopsia: “moltitudine di fratture, cadavere in avanzata decomposizione” (Di martedì 11 agosto 2020) Si è conclusa l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, sono state rilevate fratture su più parti del corpo. Il suo cadavere è in avanzato stato di decomposizione Il legale di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, dopo aver parlato con i periti e la consulente di parte ha dichiarato che l’autopsia sul corpo della … L'articolo Viviana Parisi autopsia: “moltitudine di fratture, cadavere in avanzata decomposizione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - gmlavolpe : RT @ilgiornale: All'autopsia sulla salma di Viviana Parisi partecipa un entomologo forense nominato dalla procura. Intanto monta la polemic… - gmlavolpe : RT @Corriere: Viviana Parisi, autopsia finita. Il medico legale: «Non possiamo ancora escludere nulla» -