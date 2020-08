Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 19:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Pierino Bruna virus in apertura il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca registrato il primo vaccino contro il covid-19 è stato chiamato sputnik 5 Però non lo gira con il lancio primo satellite artificiale terrestre nel 1957 ed è stato somministrato anche una delle figlie di Putin la fase prende i test clinici in Russia iniziata la settimana scorsa l’organizzazione della sanità scrive il vaccino di Mosca Dovrà passare una rigorosa valutazione prima di ottenere l’approvazione dell’organismo ONU torniamo in Italia come promesso se qualcuno ha preso un bonus verrà sospeso anche i soldi sono stati dati in beneficenza non dice un capogruppo della Lega alla camera Molinari La luce delle indiscrezioni ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 412 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 6 i decessi Fanpage.it Liceo Calini: i due terzi della classe in presenza, il resto a casa

Ogni giorno 35 classi al completo e 25 con un terzo di didattica online Classi tecnologiche con connettività alta, lim, computer. Al Calini le spese si fanno ma sono mirate. «Di soldi ne sono arrivati ...

La Russia annuncia il primo vaccino anti-coronavirus, Putin: "Testato su mia figlia"

La Russia ha annunciato di essere il primo Paese al mondo ad aver registrato un vaccino anti-coronavirus. «So che funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e ha superato tut ...

