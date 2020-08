Mascherine gratis per i più poveri (Di martedì 11 agosto 2020) Le autorità basilesi distribuiranno un buono valido per 40 Mascherine alle famiglie meno abbienti. Leggi su media.tio.ch

MaximoVise : @ziaarsenico @kitersan Allora è un caso... ?? O probabilmente da quando gli ho fornito a tutto lo studio studio masc… - poldo_stop : Assembramenti, locene e piecuri sulle barche a mare a murí. Votta votta nelle discoteche con la pala. Mascherine bu… - Slanobarac021 : RT @acaitaliasati: @matteosalvinimi Mascherine gratis con il logo della lega che dilagassero farebbero subito partire i virologi a pancia a… - Laky20111 : #mascherine regione Toscana : un’altracontraddizione del governo:prolungano l’emergenza e Rossi in agosto ha cessat… - acaitaliasati : @matteosalvinimi Mascherine gratis con il logo della lega che dilagassero farebbero subito partire i virologi a pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine gratis

LA NAZIONE

Il Centro operativo comunale di Calci informa i cittadini che le mascherine fornite dalla Regione Toscana saranno distribuite tutti i giorni dal 12 al 19 (compresi) agosto al CIrcolo Arci La Pieve - C ...Offerte interessante per chi è ancora alla ricerca di mascherine protettive: su Gearbest sono in vendita le Iwown, mascherine KN95 (equivalenti allo standard europeo FFP2) che raggiungo un prezzo incr ...