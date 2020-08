Il colpo di scena per la Marrone: con chi è stata beccata in barca - (Di martedì 11 agosto 2020) Novella Toloni La cantante salentina è stata fotografata al Colosseo insieme al modello norvegese con cui, lo scorso anno, faceva coppia fissa. Poi la gita in barca e le foto social che confermano la frequentazione A volte ritornano o forse non se ne sono mai andati. Lo sa bene Emma Marrone che, nei giorni scorsi, è stata pizzicata in giro per Roma in compagnia di Nikolai Danielsen. Il modello norvegese ha fatto la sua comparsa al fianco della cantante salentina durante un tour al parco del Colosseo insieme allo staff di Emma e i rumor su una presunta love story tra i due tornano a farsi insistenti. nodo 1742070 Nonostante i numerosi avvistamenti dello scorso anno Emma Marrone non ha mai confermato la frequentazione con il modello di origini norvegesi, che da ormai due anni si ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : L’ennesimo colpo di scena. Dopo mesi e mesi di melina si mette benissimo per il senatore leghista Armando Siri… - FresendaNormand : RT @agambella: Colpo di scena: sono 3 e non 5 i parlamentari che hanno usufruito (legalmente, ma a furor di popolo inopportunamente) del bo… - theLorenzozen : RT @intheunion2020: ???? Colpo di scena durante il briefing di #Trump: pochi minuti dopo l’inizio della conferenza stampa i servizi segreti h… - intheunion2020 : ???? Colpo di scena durante il briefing di #Trump: pochi minuti dopo l’inizio della conferenza stampa i servizi segre… - vale_ria_ : RT @agambella: Colpo di scena: sono 3 e non 5 i parlamentari che hanno usufruito (legalmente, ma a furor di popolo inopportunamente) del bo… -

Ultime Notizie dalla rete : colpo scena Colpo di scena finale per ''Sorelle'' su Rai1 RAI - Radiotelevisione Italiana Gli Scalzi ci riprovano: pronto un documento da presentare in prefettura

Un voto da sciogliere a tutti i costi. Quello in onore a San Salvatore. Gli Scalzi non mollano: tra i fedelissimi al loro Gesù c'è l'enorme voglia di difendere a gran voce la tradizione secolare. E ci ...

Isco nel mirino di Pirlo per la Juventus. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ Ramsey potrebbe rientrare nell’affare col Real Madrid

Cambiano le strategie di mercato della Juventus con l’entrata in scena di Andrea Pirlo. L’ex regista ha rimpiazzato Sarri sulla panchina dei bianconeri dopo il ribaltone seguito alla cocente eliminazi ...

Un voto da sciogliere a tutti i costi. Quello in onore a San Salvatore. Gli Scalzi non mollano: tra i fedelissimi al loro Gesù c'è l'enorme voglia di difendere a gran voce la tradizione secolare. E ci ...Cambiano le strategie di mercato della Juventus con l’entrata in scena di Andrea Pirlo. L’ex regista ha rimpiazzato Sarri sulla panchina dei bianconeri dopo il ribaltone seguito alla cocente eliminazi ...