Cade nell’Aniene: 24enne in stato confusionale salvata dai vigili del fuoco (Di martedì 11 agosto 2020) E’ finita nelle acque del fiume Aniene, non si sa ancora se a causa di un gesto volontario o se per una caduta accidentale dovuta allo stato confusionale in cui si trovava. E’ successo nella serata di oggi, 11 agosto alle ore 20:54, all’altezza di Fosso S. Agnese all’incrocio di via Campi Flegrei. Per fortuna dei passanti si sono accorti della giovane donna tra le acque del fiume e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con la squadra VF di Tuscolano 1(3a), che hanno recuperato la donna, una ragazza di 24 anni nata a Losanna ma di origini africane. La 24enne era in stato confusionale ed è stata affidata alle cure del 118. Prezioso l’aiuto fornito dal personale vf del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

- Lucianamiocchi : Monte Sacro: donna cade nell'Aniene- di Alessandro Pino -

