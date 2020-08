Matt Ryder – ‘Not The Same’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Il giovane cantautore di Birmingham condivide il nuovo singolo “Not The Same”. “Innamorarsi di qualcuno non è più come una volta” così canta Matt Ryder in “Not the Same”, dando alla vita la sua frustrazione per la moderna cultura degli appuntamenti. Su uno sfondo atmosferico di melodie caratterizzata dall’elettronica, l’artista cattura una realtà che tutti conosciamo troppo bene. Con queste parole Matt Ryder parla del brano: “Mi sentivo come se stessi costantemente pensando troppo a tutto ciò che stavo facendo e dicendo. Anche i pensieri che avevo li avrei ripensati “. Incanalando questa frustrazione nei suoi testi, aggiunge che “è stato incoraggiato dalla società adolescenziale con cui sono stato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Cameron Diaz e Matt Dillon si incontrano nel 1995 in Minnesota, dove lui sta girando Beautiful Girls con Natalie Portman e Uma Thurman e lei Due mariti per un matrimonio con Keanu Reeves. Il primo app ...

