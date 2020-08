Cagliari. Papà eroe muore in mare per trarre in salvo il figlioletto e gli amici (Di lunedì 10 agosto 2020) Dramma a Feraxi, in provincia di Cagliari. Un papà di 53 anni, Alessandro Perra, è morto per trarre in salvo dei bambini dal mare agitato, tra cui il figlioletto. La tragedia si è consumata nel comune di Castiadas, a circa quaranta chilometri dal capoluogo. Cagliari, Alessandro Perra morto per salvare il figlio dal mare agitato … L'articolo Cagliari. Papà eroe muore in mare per trarre in salvo il figlioletto e gli amici Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

