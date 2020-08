Sottoposto a doppio trapianto di reni non ce l’ha fatta: Maurizio è morto a 25 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Un organo gli è stato donato dal padre. Maurizio ha lottato con tutte le sue forze ma dopo due trapianti di reni si è spento a soli 25 anni Doveva essere l’inizio di una nuova vita ma purtroppo non ce l’ha fatta, morto a soli 25 anni. Maurizio ha lottato fino all’ultimo, con i genitori … L'articolo Sottoposto a doppio trapianto di reni non ce l’ha fatta: Maurizio è morto a 25 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

