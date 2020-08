Ponte sullo Stretto, Conte: "Per ora no ma potrebbe essere anche un tunnel sotto il mare" (Di domenica 9 agosto 2020) AGI - "sullo Stretto dobbiamo pensare, quando ci saranno le condizioni, non ora, a un miracolo di ingegneria, una struttura leggera e ecosostenibile e nel caso anche sottomarina, perché no, tutte le ipotesi sono aperte e ne discuteremo apertamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in merito all'ipotesi di realizzare il Ponte sullo Stretto. Il premier ha precisato però che questo non è il momento di discuterne, ci sono da realizzare prima le infrastrutture ei collegamenti ferroviari al sud e in Sicilia. Leggi su agi

